Chéri Samba attend les enseignants au Musée Maillol

Le Musée Maillol invite les enseignants du premier et du second degré à découvrir sa nouvelle exposition temporaire, « Chéri Samba », les mercredi 15 et 22 novembre à partir de 10h30. Cette première rétrospective se penche sur cinquante années de création de l’artiste africain sans doute le plus célèbre. Pour participer à ces journées-découvertes, il convient d’adresser un mail à Séverine Lambert, responsable des groupes .

L’exposition « Chéri Samba » réunit une cinquantaine d’œuvres provenant toutes de la collection Jean Pigozzi, la plus importante collection d’art contemporain africain au monde, qui contribue depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale. Cette rétrospective raconte la vie, les engagements, l’évolution de cet artiste congolais autodidacte. Le parcours est structuré en cinq grandes thématiques majeures de son œuvre : l’autoportrait, le Congo et l’Afrique, la géopolitique et l’environnement, l’histoire de l’art et enfin la femme thème avec lequel apparait dans le musée un dialogue inédit avec l’œuvre de Maillol.

Dans un style coloré, souvent humoristique, le peintre pointe du doigt les travers de la société, les absurdités du monde. Ses peintures, qui souhaitent s’adresser au peuple, abordent la ville où il vit, Kinshasa, son pays, la République démocratique du Congo, son continent, l’Afrique, mais aussi des événements ayant eu lieu sur d’autres continents. Son art s’adresse à toutes les populations d’Afrique comme d’Occident.

Un dossier pédagogique d’une vingtaine de pages est à la disposition des enseignants pour les aider à préparer leur venue, leur donner des pistes de réflexion pendant leur visite et leur permettre de la poursuivre en classe. Lors des journées-découvertes, les équipes pédagogiques seront présentes pour les aider, s’ils le souhaitent, à préparer leurs sorties scolaires ou à élaborer des projets. Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées avec un médiateur du musée qui s’adapte au niveau des jeunes à partir de 6 ans.

Béatrice Flammang

