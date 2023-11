Un week-end festif et gratuit pour la réouverture du musée de la Marine

Pour célébrer sa réouverture, le musée national de la Marine organise durant trois jours un grand week-end festif, gratuit et ouvert à tous, les 17,18 et 19 novembre 2023. Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont programmées, les jeunes sont très attendus, en famille ou avec leurs enseignants.

Un musée vivant et interactif

Le musée national de la Marine rouvre le 17 novembre 2023 après six ans de fermeture et une transformation complète. Il possède l’une des plus belles et des plus anciennes collections au monde qui retrace plus de 250 ans d’histoires maritimes et navales françaises. À l’heure où les enjeux maritimes sont plus que jamais au cœur de l’actualité (économie, environnement, géopolitique, sciences…) il se réinvente en un musée de société ouvert sur son temps, un lieu d’échanges et de rencontres, un forum autour des grandes questions qui parcourent la planète bleue. Il propose de multiples possibilités de visite, pour que chacun y trouve sa place, quels que soient son âge, ses habitudes culturelles, ses connaissances ou encore son handicap. Vivant et interactif, il fait appel aux technologies les plus innovantes, il souhaite transmettre le goût de la mer et la conscience de ses enjeux aux plus grand nombre, notamment aux jeunes générations. Un parcours famille est prévu, avec arrêts sur des œuvres emblématiques, et des activités et jeux à partager. Pour les 3-5 ans, un sac du marin est disponible gratuitement à l’accueil, contenant du matériel sensoriel, un petit carnet de bord et une carte sensible, à utiliser dans huit points du parcours.

Un parcours thématique

Le parcours du musée s’articule de manière thématique autour de plusieurs galeries présentant plus de 1000 pièces toute restaurées. Il est imaginé tel un voyage en mer, en quatre escales et trois traversées. Les Escales abritent les objets phares du musée et les trésors de la collection : Construire et instruire : les modèles ; Se repérer en mer : les arts de la navigation ; Représenter le pouvoir : la sculpture navale ; Peindre pour le roi : les vues des ports de France de joseph Vernet.

Les Traversées mettent en lumière trois thématiques liées aux enjeux maritimes d’hier, d’aujourd’hui et de demain : En passant par le Havre : les routes de la consommation ; Tempêtes et naufrages ; La France, puissance navale : histoires et innovations.

Le week-end de réouverture

Pour sa réouverture, le musée national de la Marine, organise durant trois jours, du 17 au 19 novembre, un grand week-end festif, gratuit et ouvert à tous. Durant ces trois jours, de nombreuses surprises attendent les visiteurs de tous âges. Ils pourront notamment participer à des fresques sonores et artistiques, à des ateliers en famille, assister à des conférences à des performances, à des concerts…

Pour le public scolaire

Des conférences seront régulièrement proposées aux enseignants pour approfondir des sujets liés à l’histoire, aux enjeux maritimes, aux explorations, aux sciences. Le musée apportera son expertise et son expérience en médiation pour accompagner les professeurs désireux de participer à un appel à projet en lien avec le monde maritime.

Le musée propose de nombreuses activités, aux élèves de la maternelle au lycée. Des fiches détaillées par activité sont disponibles, elles permettent à l’enseignant de préparer la visite de sa classe.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour une visite guidée, une visite contée, une visite atelier, ou une visite jeux. Les visites libres sont gratuites. Toute visite de groupe est soumise à une réservation préalable.

Béatrice Flammang

Le musée de la marine

L’espace réservé aux enseignants

Le programme du week end