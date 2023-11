FEI10 : Karima Guezzou : Un jardin zen au collège

Le Cafe pédagogique vous propose de redécouvrir les pépites des précédents Forum des enseignantes et enseignants Innovants. Et si c’était vous pour le FEI12?

Comment un conseil de la vie collégienne peut-il mobiliser au-delà de l’établissement ? Comment améliorer le cadre de vie des élèves et tisser un lien intergénérationnel ? Karima Guezzou, conseillère principale d’éducation au collège Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon (42) démarre un projet citoyen autour d’un jardin zen. Impliquant le collège il associe aussi un lycée horticole, une école maternelle, et une maison de retraite ainsi que des associations locales.

Quelle est l’origine du jardin zen au collège ?

C’est un projet citoyen qui va durer jusqu’en 2019. Une idée suggérée l’an dernier évoquait la création d’un espace de bien-être et de lecture. Nous avons donc proposé d’aménager une partie de la cour pour créer un jardin Zen partagé pour faire vivre différents projets et actions. Le conseil de la vie collégienne s’est réuni le 6 novembre pour installer cette instance de parole et pour discuter des projets à mener pour l’année en cours. Il a défini 3 commissions : cadre de vie, solidarité et citoyenneté/vivre ensemble.

Le 23 novembre dernier, une rencontre a eu lieu avec Mme Jeune (enseignante du lycée horticole de Montravel), afin de tisser un partenariat pour sensibiliser les élèves (lycéens comme collégiens) autour des questions de l’alimentation, du vivre ensemble et de l’aménagement d’un espace paysagé. Nous allons créer différents partenariats afin de favoriser des liens intergénérationnels et permettre de faire vivre ce jardin aux multiples vocations.

Des exemples de ces liens intergénérationnels ?

Nous souhaitons associer plusieurs associations comme CASA (des jardiniers amateurs pour un entretien l’été notamment), et ouvrir ce jardin aux résidents de l’EHPAD pour créer du lien intergénérationnel, en instaurant des temps de convivialité et d’échange.

Ce jardin aura aussi une vocation pédagogique puisqu’il permettra d’accueillir l’école maternelle Rimbaud. Avec le soutien et le savoir-faire des élèves de SEGPA en section ERE, le jardin sera en partie entretenu et favorisera une réelle intégration et un changement de regard à l’égard de ces élèves qui sont souvent stigmatisés à tort.

Nous souhaitons développer le vivre ensemble et tisser du lien social intergénérationnel. Les élèves du CVC s’engagent à améliorer le cadre de vie des élèves du collège et à créer du lien social avec l’environnement du collège. Ainsi, les élèves du CVC préparent un débat citoyen autour de l’alimentation et du vivre-ensemble avec des lycéens.

Nous envisageons d’organiser un marché de légumes et de plants avec des produits locaux et responsables à partir des productions des collégiens et des lycéens. Les élèves seront amenés à partager leurs connaissances et à faire découvrir les végétaux. Ils préparent une sortie botanique dans les monts du lyonnais avec des classes de 6ème et 4ème pour les sensibiliser et les former à observer les milieux en situation. Les lycéens seront avec ces élèves pour partager leurs connaissances sur les arbres.

Nous envisageons pour la semaine du développement durable la réalisation d’un diagnostic, d’un bilan carbone avec 1 classe du lycée qui accompagnera les collégiens (1 classe de 4ème) pour ensuite permettre 1 débat citoyen. Il est envisagé également l’intervention d’un apiculteur local pour sensibiliser les élèves sur la nécessité de faire vivre les abeilles avec le club nature du collège.

Quels élèves sont impliqués dans ce projet ?

Ce sont surtout les élèves du conseil de la vie collégienne qui ont souhaité aménager un espace plus tranquille pour lire, se reposer, et être loin du bruit de la cour de récréation. Plusieurs élèves du collège sont impliqués : les élèves élus du CVC, le club nature du collège, 3 classes de 4ème, et une classe de 6ème. Conjointement nous associons des lycéens de 2nd et 1ère d’un lycée agricole dans une commune voisine.

Comment créez-vous du lien entre collégiens et lycéens ?

Nous avons procédé par étape, avec différentes rencontres. Dès le mois de novembre a eu lieu une première rencontre entre les acteurs adultes des 2 établissements (1 enseignante du lycée et 1 enseignant et la CPE du collège) pour définir nos intentions et voir ce qu’il était possible de faire ensemble. La 2ème rencontre a réuni 2 enseignants du lycée, les membres du CVC (adultes et élèves), le conseil départemental de la Loire, le club nature du collège. Nous avons présenté le projet et défini les actions et projets. La discussion a porté sur l’emplacement où sera aménagé ce jardin zen. Nous étions partie sur une parcelle au niveau de l’espace jardin des SEGPA, mais pour des raisons de sécurité et surtout parce que les élèves souhaitent être à l’abri de la cour, nous avons fait le choix d’un espace vert inoccupé entre les bâtiments du collège. De plus cet emplacement embellirait cet endroit.

Ensuite, nous avons programmé des rencontres entre collégiens et lycéens : le vendredi 9 mars le collège accueille des lycéens du lycée horticole de Montravel. Nous envisageons d’évoquer l’aménagement et de relever les conseils des lycéens. Les élèves travailleront conjointement sur le projet. Courant mars, les lycéens reviendront pour faire un bilan carbone avec les collégiens. Enfin, en avril se tiendra un débat citoyen autour des questions de l’alimentation et du vivre ensemble entre lycéens et collégiens.

Entretien par Julien Cabioch