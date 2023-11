AGSAS : « Un questionnaire sur le harcèlement, mais après ? »

« Au moment où l’École est attaquée et menacée à travers ses enseignants, une grande inquiétude traverse tout le corps social. Pilier de la république, lieu de savoir et d’émancipation, l’École est fragilisée et mise à rude épreuve. Comment mieux la soutenir, la renforcer et la sécuriser ? » interroge l’AGSAS (Association des Groupes de Soutien au Soutien).

« Peut-on se cantonner à répondre aux questions et aux difficultés dans les classes ou les cours de récréation en établissant des protocoles, des règlements ou des cours magistraux ? Non, depuis longtemps, nous savons que ces réponses-là sont largement insuffisantes et démobilisatrices. Soutenir l’École passe par la garantie d’une formation conséquente, digne de ce nom, à toutes les étapes d’un parcours enseignant. Une formation qui engage, qui accompagne dans la durée et qui transforme. Une formation à laquelle on donne toute sa place.

Pense-t-on vraiment que réduire la formation professionnelle initiale et/ou continue à la portion congrue, à des temps grignotés sur les soirées et les vacances est à la hauteur des enjeux ? Imagine-t-on que les personnels de l’École vont s’y investir massivement, collectivement ?

L’engagement des professionnels de l’École que nous rencontrons dans nos formations et nos ateliers est une richesse, un appui précieux pour avancer, dépasser les traumas et les replis qui menacent l’École. Il faut leur faire confiance. Le travail et la réflexion en équipe ou en collectif de travail, la solidarité éprouvée dans des espaces non virtuels de rencontres et d’échanges sont unanimement repérés comme des facteurs de prévention et de réussite dans l’exercice professionnel. Cela favorise la qualité des relations dans une institution et donne à toute la communauté scolaire l’opportunité de grandir en humanité ».

Une tribune à retrouver ici