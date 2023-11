Et si votre classe participait au concours de la BD scolaire ?

Le Festival d’Angoulême propose aux classes de l’école primaire – pour les élèves de 5 à 10 ans, et aux classes spécialisées quel que soit l’âge des participants de réaliser une bande dessinée dont le thème est libre. Le concours s’adresse aux élèves des établissements scolaires français, en France et à l’étranger, de la grande section de maternelle à la terminale. Les établissements et classes spécialisés (IME, SEGPA, CLIS, ULIS, etc) peuvent également participer.

« C’est l’occasion de “se prouver à soi-même qu’on peut finir une bande dessinée” conseille Jasmine, 12 ans, participante de l’édition 2022-2023 du Concours de la BD scolaire » peut-on lire sur le site du festival d’Angoulême. « “J’étais fière de moi et surprise à la fois” se remémore Camille, 11 ans, lorsqu’elle a découvert qu’elle faisait partie de la liste des Petits Fauves d’Argent 2023 ».

Pour plus d’informations, c’est ici