L’expo de la semaine : Air, l’expo qui inspire

La nouvelle exposition temporaire de l’Exploradôme «Air, l’expo qui inspire » invite à comprendre les interactions entre l’Homme et l’air à travers trois échelles : la planète, la ville et le corps humain. Les jeunes, dès 6 ans, sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs enseignants, visites et ateliers leur sont proposés. Un dossier pédagogique est à la disposition des professeurs d’écoles et de collèges.

Six pôles thématiques

Six pôles thématiques invitent à découvrir les caractéristiques de l’air d’un point de vue scientifique, culturel ou encore citoyen chaque pôle contient des dispositifs interactifs et pédagogiques et donne l’opportunité d’expérimenter par soi-même les phénomènes abordés.

Le premier pôle, Quel AIR est-il ? propose une approche poétique et sensible qui questionne notre rapport à l’air en tant qu’environnement. Le second, plus pragmatique, L’AIR à l’étude, invite à découvrir les propriétés physiques de l’air de manière ludique et interactive. Le troisième espace, L’AIR et la vie, démontre que l’air est indispensable à toutes les formes de la vie, mais que les mécanismes respiratoires sont très variés. C’est dans l’air concerne la qualité de l’air, et la pollution, leurs conséquences sur la santé. Le cinquième pôle, Courant d’air, propose de découvrir les phénomènes climatiques pour mieux comprendre le rôle de l’air dans le climat. Le dernier espace, Dans l’air du temps, propose une approche citoyenne et politique de la question de l’air complémentaire au module précédent.

Autour de l’exposition

Pour prolonger l’exposition, des ateliexpos sont prévus pour les familles avec enfant à partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires et certains week-ends, ainsi que l’activité Bricolab Air. Il est nécessaire de réserver.

Le dossier pédagogique

Un dossier pédagogique d’une douzaine de pages est à la disposition des enseignants du premier et du second degré. Il propose une présentation des six pôles thématiques et leurs liens avec les différents programmes scolaires et référentiels de compétences. Cette liste est non exhaustive mais permet aux enseignants qui envisagent de venir, de pouvoir construire leur visite, et aussi de monter des projets transdisciplinaires en équipe.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser une visite seule de l’exposition, à partir du CP, qui peut être couplée avec une visite de l’espace permanent ou un atelier scientifique. Ils peuvent opter pour L’Ateli’Expo, du CM1 à la 6ème qui plonge les élèves de manière originale dans l’univers de l’exposition, à travers une visite interactive suivie d’un atelier scientifique sur la qualité de l’air. Toutes les activités se réservent au 01 43 91 16 33, ou par courriel reservation@exploradome.com . Des informations peuvent être obtenues au service médiation et éducation, 01 43 91 16 23.

Béatrice Flammang

L’exposition

l’offre pédagogique