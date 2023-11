Physique : connaissez-vous le planétaire humain ?

« Le planétaire humain est une représentation matérielle plane des déplacements d’une partie des corps du Système Solaire autour du Soleil », indique le site de Cergy université. Cette production encourage les élèves à se déplacer de manière synchronisée et en suivant les trajectoires orbitales. Pour explorer cette innovation éducative, le laboratoire didactique de Cergy organise deux journées de réflexion et de restitution les mardi 5 et mercredi 6 décembre dans ses locaux situés place Aurélie Nemours à Paris.

