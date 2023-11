Le site de l’Inserm propose un dossier complet sur la ménopause. Symptômes, origine et risques sont détaillés et en libre accès. « La ménopause est une période où des pathologies potentiellement graves peuvent survenir en raison de ces changements hormonaux et du vieillissement. Un traitement hormonal est susceptible de prévenir ces complications, dans certaines conditions », peut-on lire. L’article pourra inspirer les séances et les évaluations de SVT.

