Dans le cadre de son programme Olympiade Culturelle, Paris 2024 met à disposition de tous les établissements scolaires et de l’enseignement supérieur l’exposition « Champion·ne·s » ainsi que son guide d’exposition.

Le projet photographique « Champion·ne·s » s’est constitué autour de rencontres entre quatre athlètes de haut niveau, Arnaud Assoumani, Aya Cissoko, Marie-Amélie Le Fur et Patricio Manuel et quatre photographes, Adrien Selbert, Françoise Huguier, Magali Lambert et Maia Flore. Les athlètes photographié·e·s ont tou·te·s en commun d’être des champions et championnes de leur discipline au niveau national voire international, et portent aussi des engagements pour des causes sociales, à travers lesquelles ils et elles subliment leur statut de sportif·ve.

Cette exposition est une opportunité idéale pour susciter la réflexion des jeunes générations sur les valeurs olympiques et paralympiques et les sujets d’inclusion, de respect et de persévérance à travers l’étude d’un projet artistique et culturel.

Afin de vous accompagner au mieux dans la mise en place de cette exposition dans votre établissement, un guide d’exposition présentant le projet détaillé est mis à disposition ainsi que différentes formules clef-en-main de production des tirages et de mise en œuvre de l’activité : vidéos, format A4, tirages contrecollés, roll-ups et bâches.

Pour pouvoir obtenir et diffuser l’exposition « Champion·ne·s » auprès de la jeunesse, la demande se fait via le formulaire en ligne.

Plus d’information sur la page GenerationParis2024