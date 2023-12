Faire le procès des dieux

Développer tout à la fois les connaissances mythologiques, les compétences argumentatives et l’art de l’éloquence : tels sont les objectifs du « tribunal des dieux » que mène en HLP 1ère et partage en ligne une « prof de l’être et de lettres ». Consigne : « Préparez-vous à montrer vos talents d’orateur ! Les Dieux ont besoin de vous ! Chaque groupe pioche une carte et découvre le Dieu ou la Déesse pour lequel/laquelle il devra imaginer un procès. Les informations sur la carte permettront au groupe de connaître l’affaire mais des recherches devront être effectuées afin de compléter le dossier. Le procès sera joué en classe. Choisissez bien vos témoins en respectant le mythe sur lequel vous allez faire des recherches. L’ensemble doit être cohérent ! » Exemple : « Poséidon, dieu des Mers Accusé d’avoir retardé très longuement le retour d’Ulysse à Ithaque et de vouer une haine féroce à “l’homme au mille ruses”. Qui l’accuse ? Ulysse en personne ! Après avoir effectué des recherches : un avocat qui représentera Ulysse, un avocat pour Poséidon, des témoins pertinents et un juge. »

