Des activités originales pour les jeunes et leurs familles au MAN pendant les vacances de fin d’année

Du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024, le musée d’Archéologie nationale de Saint Germain-en-Laye propose aux jeunes et à leurs familles des activités insolites pour les faire voyager dans des temps lointains : regarder des objets qui étonnent par leur beauté ou troublent par leur étrangeté, s’initier à des techniques anciennes et disparues, écouter des légendes…Ateliers et visites sont programmés chaque jour, et il est nécessaire de réserver.

Cinq thématiques sont proposées aux enfants : Les Z’animaux de la Préhistoire pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte, Peindre comme les hommes préhistoriques pour les 6-10 ans, Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé pour les 7-10 ans, Utilisation de l’argile au Néolithique : la céramique, et Sur les traces de Champollion pour les 8-12 ans. L’atelier Peindre en tribu invite parents et enfants à partir de 6 ans à réaliser une fresque inspirée des parois des grottes décorées.

Des visites guidées thématiques sont aussi prévues pour les familles avec enfants à partir de 7 ans : Vivre au temps des gaulois fait découvrir la vie quotidienne des Celtes, leurs croyances et leur art, Chaudrons et dragons est une visite contée à travers le musée, qui fait revivre les légendes celtes.

Béatrice Flammang

