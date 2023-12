Le musée des Confluences vous donne rendez-vous au bout du monde

Partez sur les traces des grands explorateurs, à la découverte du Pôle Sud. Le musée des Confluences de Lyon et Luc jacquet invitent les visiteurs à faire leur propre voyage vers le continent des extrêmes, un voyage audacieux, contemplatif et immersif, au travers d’ambiances sonores et de séquences filmées en noir et blanc, projetées sur une structure géante et mouvante, et pour-qui sait- ressentir le magnétisme de ce continent fabuleux.

Le public découvre d’abord, avec la chambre des cartes, un ensemble de représentations de l’Antarctique, des premières illustrations cartographiques jusqu’aux cartes marines modernes, qui retracent la fascination pour les terres australes depuis l’Antiquité.

Au cœur de la salle, le bout du monde est un dispositif monumental de quatre écrans (5 mètres de large et 2 mètres de haut) à rotation lente, évoquant la révolution terrestre. Sur chacune des faces se déploient les images du voyage depuis son point de départ, la Patagonie, à son arrivée, le Pôle Sud. Des citations font ressortir toute la portée émotionnelle des mots des voyageurs polaires s’exprimant tour à tour sur la fièvre de l’Antarctique. Les témoignages de ceux qui ont atteint ces immensités glacées sont unanimes, ce continent émet une attraction sans précédent.

L’exposition Terra incognita