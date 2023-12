Découvreurs : L’élan de la poésie envers et contre tout ?

Depuis 1998, le Prix des Découvreurs veut faire découvrir et aimer la poésie contemporaine aux élèves, de la 3ème à l’université. En 2022-2023, c’est Christophe Manon que les élèves ont choisi de récompenser pour son recueil « Provisoires ». En 2023-2024 sont proposés à l’exploration, par les mots, l’image, la voix, le corps, le numérique ou la musique, des recueils de Denise Le Dantec, Coralie Poch, Perrine le Querrec, François Coudray, Jean-Philippe Cazier, Pierre Vinclair, Milène Tournier. Inscription sur la plateforme Adage de septembre 2023 à mars 2024.

Avec une belle ambition : « Libérer l’élan qui va de la parole à la vie et de la vie à la parole ». Avec aussi l’espoir que cette nouvelle édition ne soit pas la dernière. « Ce que nous craignons un peu quand même, souligne Georges Guillain, fondateur de l’opération , tant il nous semble qu’en dépit des riches possibilités qu’offre pourtant le pass-culture, les conditions, principalement dans les lycées, se prêtent désormais plus difficilement aux activités de libre découverte qui réclament d’être moins contraintes qu’elles nous semblent l’être devenues, par les programmes et les emplois du temps. (…) Notre sélection s’effectue toujours à partir de ce que nous pensons être l’intérêt des jeunes qui auront à la découvrir et pourront par là alimenter autrement que par les produits attendus et communs, une curiosité que nous nous efforçons comme nous le pouvons, chez eux, de stimuler. Formons donc tous ensemble le vœu que cette sélection 2023-24 touche le plus grand nombre possible de jeunes et d’établissements. Et fasse découvrir à tous la force et la vitalité de notre poésie contemporaine. »

