Murder party antique

« Par Jupiter ! Octavius, le grand Octavius, il est… il est… étendu dans le tablium ! Il ne respire plus ! Il est comme pétrifié ! Au secours ! Au secours ! A l’aide ! » Sur le site des professeur·es-documentalistes de l’académie de Besançon David Giacoma présente un jeu de rôle et d’enquête policière qui plonge les latinistes de 4ème-3ème dans l’univers de la Rome antique. Chaque élève joue un rôle pour démasquer le coupable d’un meurtre en croisant et en vérifiant les sources et les informations. « En milieu scolaire, explique David Giacoma, la murder party permet aux élèves de travailler de nombreuses compétences de communication notamment la prise de parole et l’oralité, l’argumentation, mais aussi la maîtrise et l’analyse de l’information. Enfin, les compétences psycho-sociales des élèves sont largement développées dans ce genre d’exercice : les interactions entre les joueurs, l’esprit d’équipe mais également la méfiance sont des aptitudes clés pour démêler l’affaire. Le concept peut être adapté à toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement. »

Scénario et ressources en ligne