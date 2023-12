Le français au DNB : légères évolutions

A compter de la session 2024, les questions de français au DNB vont connaitre une « légère évolution », explique le site Lettres de l’académie de Nice : « elles tendront à se réduire en nombre, l’enjeu étant de solliciter pleinement le sujet lecteur et l’engagement réflexif des élèves. » Le site Lettres de l’académie de Normandie précise : « Une première question permettra d’évaluer d’abord la compréhension du sens global du texte. Deux questions porteront ensuite sur la compréhension fine de deux passages. Une quatrième question intégrera une dimension stylistique. Les deux questions finales, plus ouvertes, relèveront de l’interprétation, en faisant le lien, pour la dernière d’entre elles, avec une image. » Les questions de grammaire connaissent aussi des ajustements : « les élèves ont besoin d’être habitués à manipuler la langue, à effectuer des opérations de déplacement, de transformation de groupes syntaxiques afin d’interroger régulièrement le fonctionnement linguistique pour mieux le comprendre et se l’approprier. »

