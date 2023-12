La Cinémathèque ouvre les réservations 2024 des activités pour les jeunes et les familles

La Cinémathèque française programme régulièrement pour les familles et pour les jeunes, des ateliers et des stages pratiques de cinéma dans ses studios. Chaque trimestre de nouvelles offres sont prévues. Jeudi 21 décembre 2023 à 11h, la Cinémathèque ouvre les réservations des ateliers et des stages du second semestre, de février à juillet 2024.

Des activités sont conçues pour être partagées en famille : les ateliers Premiers pas dans l’animation, Monstres de la lanterne magique et Ça bouge avec des 3-6 ans. Des ateliers sont proposés aux enfants seuls : Suspense, Top chrono, Photo ! et Jeux de mots/jeux d’images aux 9-11 ans, Objets rebelles, SOS Fantômes, Bim, Bam Boum et Princes, princesses et dragons aux 6-8 ans. Les ateliers Labo photo et Stop Motion à la Tim Burton sont réservés aux 12-14 ans. Lorsque la prochaine exposition temporaire sera ouverte, concernant James Cameron, l’atelier Fais ton cinéma avec James Cameron sera proposé le dimanche aux 9-14 ans.

Des stages sont programmés aussi pour les jeunes, pendant les vacances scolaires : Forêt enchantée, Un clip en Pi Ja Ma, Journée démente, et In Wonderland avec Marie Losier.

Les ateliers et stages 2024 pour les jeunes et les familles