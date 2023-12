L’expo de la semaine : L’Économie selon Astérix

Citéco vous promet une leçon d’économie un peu particulière, jusqu’au 21 avril 2024 ! L’exposition immersive et participative, « L’Économie selon Astérix » vous attend pour vous faire découvrir les grands concepts économiques, à travers les aventures d’Astérix, tout en s’amusant. Un livret-jeux est prévu pour les plus jeunes visiteurs, qui peuvent suivre Idéfix dans un jeu de piste qui les mènera à la recette de la potion magique.

Une aventure épique à ne pas manquer

Abordez les sciences économiques avec des jeux, un labyrinthe, des dispositifs sensoriels, des outils numériques, des quiz…accompagnés des personnages emblématiques de l’univers des irréductibles Gaulois, Ordralfabétix, Cétautomatix, Panoramix…Jules César et même Barbe Rouge ! L’exposition invite à voyager dans les albums de la célèbre bande dessinée, et au fil des pages, de décrypter neuf thèmes économiques organisés en trois espaces successifs : Le village, La Cité Romaine, et Le Monde connu. Découvrez ainsi certains grands concepts, comme la monnaie, le marché ou le management, à travers l’exemple des albums Obélix et compagnie, Astérix et le chaudron et Le Domaine des dieux.

Les subtilités de l’économie dévoilées

Avec cette exposition, on s’aperçoit que, si les époques changent, les préoccupations fondamentales demeurent. Les leçons tirées de leurs équipées sont étonnamment applicables à notre monde contemporain. Au village, le premier espace de l’exposition, les visiteurs se familiarisent avec les notions de circulation monétaire et de développement des échanges marchands, puis s’intéressent à la thématique, Le travail, c est la santé, et à la place de la nature dans l’économie, à travers Le Domaine des dieux.

La deuxième partie de l’exposition, La Cité romaine, commence par s’intéresser au marché et à l’État, à travers le personnage de César et de nombreux exemples tirés de l’album Obélix et compagnie, puis aux thèmes de l’entreprise moderne et du rôle du sport de haut niveau dans l’arène économique.

Dans le dernier espace intitulé Le monde connu, l’exposition s’intéresse aux notions de croissance et de développement, à la piraterie de l’économie, et à la thématique des échanges internationaux. Tradition de fins d’albums, les visiteurs se retrouvent autour de la grande table du banquet pour un quiz sur les voyages d’Astérix.

Autour de l’exposition

Citéco projecte à l’auditorium, le mercredi 14 février à 15h, le dessin animé, Les 12 travaux d’Astérix, et le mercredi 21 février à 15h, le film d’animation, Astérix, le domaine des dieux.

Pour le public scolaire

La Cité de l’économie programme des visites et ateliers pour tous les niveaux scolaires. Pour les cycles 2 et 3, à partir du CE1, deux parcours de visite sont proposés : Premiers pas en économie et C’est quoi la monnaie ? et deux ateliers : Fabrique ton billet et Aux manettes des marchés ! Les élèves du cycle 4 bénéficient des mêmes activités avec un médiateur qui s’adapte à leur niveau et , en plus , d’une visite guidée concernant le développement durable, et d’un atelier-jeu Négocier-Décider. De nombreuses offres sont prévues pour les lycéens de SES et STMG, en lien avec des thèmes du programme : visites semi-autonomes et ateliers. Les professeurs peuvent organiser des visites autonomes de l’exposition « L’économie selon Astérix ». Pour toute demande de visite, espace permanent et exposition temporaire, il est nécessaire de remplir le formulaire de réservation groupe. Pour toute demande d’information, le service des réservations peut être contacté, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h, 01 86 47 10 17 et par mail groupe@citeco.fr .

Béatrice Flammang

L’exposition “L’économie selon Astérix”

La Cité de l’économie