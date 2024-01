En quoi ‘Les Lueurs d’Aden » de Amar Gamal, cinéaste yéménite, vivant et travaillant à Aden, nous éclaire-t-il de façon pertinente sur le Yémen, ce pays ravagé par des décennies de guerre civile et de luttes mortifères, toutes (quasiment) passées sous les radars des médias occidentaux… ? A nos yeux, le Yémen, nation lointaine et déchirée, n’existe pas. Jusqu’au récent et dramatique coup de projecteur suscité par les attaques meurtrières des rebelles Houthis, des coups répétés susceptibles de bloquer le commerce maritime en Mer Rouge et de provoquer l’extension de la sale guerre au Proche-Orient et l’embrasement de toute la Région.

A Aden, le quotidien tourmenté d’une famille précarisé

Aux antipodes des images pleines de bruit et de fureur, assemblées à la hâte par des ‘envoyés spéciaux’ soumis au sensationnalisme et au diktat de l’urgence des chaînes d’information en continu, Amr Gamal nous donne à voir la réalité documentée, et transcendée par son regard aiguisé, du quotidien difficile d’Isra’a, Ahmed et leurs trois enfants. Une famille fragile, bientôt précarisée par une interrogation lancinante : la maman, à nouveau enceinte, peut-elle accueillir le futur bébé sans compromettre l’équilibre précaire du groupe ou recourir à l’avortement dans un pays où l’Islam, religion d’Etat, en restreint drastiquement le droit ?

Séances de cinéma exclusives, dossier pédagogique de qualité

Avant la sortie le 31 janvier prochain de « Les Lueurs d’Aden », premier film de fiction yéménite visible sur grand écran en France, Paname, son distributeur, propose en exclusivité aux enseignants d’organiser avec le cinéma le plus proche de leur établissement une séance de cinéma. Des projections peuvent aussi avoir lieu pendant et après la sortie du film…

‘Approches’, partenaire de l’opération, en facilite la concrétisation et fournit un dossier pédagogique de qualité, conçu par un professeur d’histoire-géographie.

Le document ouvre des pistes à foison sur des sujets majeurs : réflexion sur les libertés et la liberté, sur la laïcité et les droits civiques, en liaison avec l’Enseignement moral et civique ; grandes dates de l’histoire récente du Yémen depuis la prise du contrôle du port d’Aden par les Britanniques en 1839 puis l’installation par ces derniers d’un protectorat sur le Sud du Yémen en 1918 après la dissolution de l’Empire ottoman… jusqu’à la signature d’un ‘accord de paix’ en 2023 entre le Yémen et l’Arabie Saoudite ; carte de la partition du pays et des ‘forces’ en présence ; données chiffrées sur les effets dévastateurs des affrontements à répétition (nombre de morts, situation sanitaire et humanitaire…) ; analyse de la place des femmes dans la société yéménite (poids de la charia, statut juridique, en particulier par rapport aux hommes). Un aspect du dossier retient particulièrement l’attention en abordant avec discernement et de façon comparative les législations en matière de droit à l’avortement au Moyen-Orient, dans le monde arabo-musulman, y compris par l’examen des motifs d’exceptionnalité dans les pays qui s’y opposent ; à ce titre, s’avèrent également très instructifs le rappel de l’histoire de l’avortement en France et l’évocation chronologique de la législation dans notre pays depuis la loi de 1810 caractérisant l’avortement comme un crime passible de la cour d’Assises .

« Les Lueurs d’Aden », événement artistique, geste politique

Premier film yéménite distribué en France, sélectionné danss plusieurs festivals et, notamment, au 73ème Festival de Berlin, la fiction, librement inspirée d’une histoire vraie, dépasse largement les apparences et le cadre de la chronique intimiste.

Certes, la fiction, humaine, empathique, reste centrée sur le quotidien d’une famille-à Aden aujourd’hui, ville portant le fardeau et montrant les stigmates de la guerre -. Un couple en voie de paupérisation qui se demande comment la femme peut avorter de son quatrième enfant dans un pays où l’Islam (et son interprétation dominante) fait loi et l’interdit à quelques exceptions d’interprétation près.

Et la famille en crise espère, dans sa détresse, qu’une amie médecin, écartelée entre ses principes religieux et sa proximité affective, leur apportera une aide inestimable…

Mais Amr Gamal, la quarantaine et l’amour de son pays chevillé au corps, ne s’en tient pas là. Artiste exigeant, venu au cinéma par l’exercice du théâtre et la création d’un collectif (capable d’attirer des spectateurs en nombre dans des salles désaffectées ou des lieux détournés de leur destination première) puis la pratique audiovisuelle (à Aden.tv média aujourd’hui fermé), conçoit son métier comme une responsabilité dans un contexte de destruction au long cours, un contexte qui lui fait craindre l’effacement du passé, la disparition de la mémoire.

Dans l’Aden, tel qu’il filme la ville en plans d’ensemble et vues panoramiques, nous percevons les effets de la guerre civile sur la vie quotidienne de ses habitants (contrôles militaires, coupures d’électricité, rationnement de l’eau, paupérisation professionnelle, crise du logement, rationnement alimentaire…). Bien plus, nous appréhendons visuellement l’obsession de l’auteur : saisir la géographie urbaine, avec ses blessures récentes et ses permanences rassurantes. Dans cette architecture au bord du chaos, Amr Gamal se fait arpenteur de la mémoire, habité par l’idée de capter Aden et son devenir pour en préserver la culture et l’histoire.

Après ses mises en scène de théâtre, la production de son premier long métrage en 2018, « Ten Days before the wedding », première exploitation commerciale au Yémen depuis trois décennies (et succès prolongé), Amr Gamal continue à faire acte de résistance avec « Les Lieurs d’Aden » dans

Un geste politique pour ce beau film dévoilant finement la dignité des habitants d’Aden en grand péril et suggérant en filigrane la puissance d’attraction de cette ville portuaire mythique, par delà ses plaies à vif.

Samra Bonvoisin

« Les Lueurs d’Aden » de Amr Gamal- en salle à partir du 31 janvier 2023

Le dossier pédagogique et la procédure pour organiser avec le cinéma le plus proche une projection enseignants-élèves : DOSSIER PEDAGOGIQUE LES LUEURS D’ADEN def def