L’expo de la semaine : Demain est annulé

Est-il possible de rêver ensemble un avenir meilleur ? Comment protéger la planète ? L’innovation technique peut-elle servir le progrès à la fois social, politique et écologique ? Comment concilier sobriété et progrès ? Quels sont les nouveaux chemins à emprunter ? La nouvelle exposition temporaire de la Fondation EDF, « Demain est annulé » s’efforce d’éclairer les grands enjeux de société par le regard de 23 artistes français et internationaux. Une exposition en accès libre et gratuit, à découvrir sur réservation. Une exposition qui offre à voir mais surtout à penser.

Un dialogue art et science pour éveiller l’esprit critique

De manière humoristique, cette exposition pour petits et grands à partir du CE2, fait réfléchir sur l’état du monde et de nos sociétés. Elle interroge sur l’existence d’un monde plus sobre mais aussi d’une société plus juste et en harmonie avec la nature. Elle est centrée surtout sur la nécessaire sobriété dans les sociétés occidentales. Les œuvres d’art sont là pour interpeller, susciter des interrogations, émouvoir le public.

Un parcours en cinq étapes

Installations, photographies, vidéos, peintures, musique…23 artistes offrent une déambulation onirique et parfois critique qui, loin de vouloir prescrire, donne matière à penser sur notre rapport à la sobriété. Le parcours se déroule en cinq étapes : Les chemins de l’incertitude, Un monde pour tous, Terres d’esprits, Les chemins du progrès, Demain nous appartient.

Les interviews de quatre experts sont à découvrir tout au long du parcours de l’exposition : Peut-on préserver notre nature tout en maintenant notre bien être ? par Magali Reghezza-Zit géographe. Pourquoi la solidarité est une composante de la sobriété ? par Yamina Saheb chercheuse. Peut-on réaliser une sobriété riche de sens ? par Dominique Bourg philosophe. Quel rôle pour le progrès technique dans un monde plus sobre ? par François Jarrige, historien.

Autour de l’exposition

L’exposition est en accès libre et gratuit sur réservation, du mardi au dimanche, de 12h à 19h, chaque jeudi, nocturne jusqu’à 22h. Des visites guidées gratuites de l’exposition sont possibles, sur réservation, les samedis et dimanches de 14h à 15h. Quatre soirées de visites musicales sont prévues- les 1er février, 14 mars, 4 avril et 23 mai- ainsi que des conférences et des ateliers de sensibilisation avec des artistes.

Pour le public scolaire

Les visites de l’exposition sont gratuites. Des créneaux horaires sont réservés particulièrement aux scolaires le matin, quand l’espace est fermé au public. Les professeurs peuvent réserver des visites guidées gratuites d’environ 1heure, avec un médiateur spécialisé dans l’accueil du public scolaire, qui s’adapte au niveau des jeunes, écoliers à partir du CE2, collégiens et lycéens. Les visites se réservent : reservationgroupes@lpcvm.fr

Béatrice Flammang

L’exposition “Demain est annulé”