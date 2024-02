Appel à projets « Sommet de la Francophonie France 2024 »

La France accueillera pour la première fois le 19e Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre prochain. Un appel à projet « Créer, innover et entreprendre en français » est lancé pour l’occasion à partir du 20 mars 2024, Journée internationale de la Francophonie et jusqu’au Sommet qui aura lieu à Villers-Cotterêts et à Paris.

Avec l’appel à projets, le ministère veut permettre la mise en valeur des établissements ayant des partenariats dans la sphère francophone, en lien avec les thèmes et objectifs du Sommet : création, innovation (dont IA et numérique), formation (dont celle des enseignants), employabilité.

Les projets doivent être construits avec au moins un partenaire situé dans un autre pays francophone.

Une demande de subvention peut être effectuée, les projets seront étudiés au regard des critères repris dans le dossier de candidature.

Les projets non retenus par cet appel à projets pour un accompagnement financier mais répondant aux critères d’éligibilité pourront néanmoins bénéficier d’une labélisation « Résonances nationales du Festival de la Francophonie ».

Pour plus d’informations, se rapprocher de la Dareic de votre académie