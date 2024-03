Le Chaos des savoirs par le groupe De Nivo

Les groupes de niveau rencontrent une très large opposition dans la communauté éducative. Concrètement, que signifient-ils pour les élèves, et les équipes, cette nouvelle directive ? Un groupe d’enseignant·es s’est improvisé musicien·nes en créant le groupe De Nivo. Ils et elles chantent leur inquiétude pour leurs élèves dans « Le Chaos des savoirs ». « Nous on veut un collège qui donne envie d’apprendre et confiance à chacun », clament-ils.

« Lorsque nous avons vu se concrétiser l’organisation des groupes de niveau dans nos établissements, un collectif de profs du secteur Nantes-Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) s’est constitué spontanément », nous raconte Elena Bascou. « Cette réforme nous semble s’appuyer sur une méconnaissance totale de la relation pédagogique prof-élèves. Nous avons souhaité informer les parents d’élèves, les élèves et le plus grand nombre de ce changement de valeurs à l’entrée du collège. Nous avons tenté un format simple, accessible et facile à diffuser ». Objectif atteint. « Cette initiative pourrait contribuer à faciliter la communication avec les parents d’élèves. Elle participera modestement aux actions qui s’annoncent au mois de mars… ».

Une vidéo à découvrir ici et à diffuser sans modération.