En première, en poésie, en forêt

« Avec le recueil d’Hélène Dorion, la littérature qu’on fréquente pour soi devient aussi celle qu’on transmet aux élèves. Je me réjouis pour eux et leurs classes qu’ainsi soit illustré ce principe, faire étudier les œuvres que l’on aime, que j’ai si souvent défendu ». Ainsi Florentina Gherman, IA-IPR de Lettres dans l’académie d’Aix-Marseille, ouvre-t-elle le riche numéro spécial de la revue « Perspectives littéraires » consacrée à la poétesse québécoise au programme de 1ère. On y trouve en particulier une séquence complète de Lydia Blanc, professeure de lettres, qui livre aussi son témoignage : « Je suis toujours heureuse quand des élèves comprennent que la littérature et la poésie leur appartiennent : un recueil comme « Mes forêts » a le mérite de désinhiber notre rapport à la poésie et la représentation que parfois nous nous en faisons, encore très parnassienne, ourlée, artificielle ou improbable. »

