Séminaire international Erasmus

Un séminaire Européen Erasmus+ est destiné aux enseignants/formateurs et directions de 3 secteurs éducatifs: l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation professionnelle et l’enseignement supérieur actifs dans 4 spécialités : le mobilier, les textiles, l’ameublement et la dorure.

Le séminaire a pour objectif d’explorer de nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement dans les domaines des arts, de l’artisanat et du patrimoine, tout en abordant des enjeux contemporains tels que le développement durable, les nouvelles technologies et la préservation des savoir-faire traditionnels.

Date et lieu : 21 au 24 mai 2024 à Paris

Plus d’infos ici