Le 8 mars en cours d’espagnol: le projet Mujeres inspiradoras

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, la professeure d’espagnol Julie Raud a réalisé avec les élèves de Terminale Log1 et Terminale OTM du lycée professionnel Emile Combes une exposition en lien avec une séquence précédemment travaillée en classe d’espagnol: “le rôle de la femme en Espagne des années 30 à nos jours”.

Un travail a abouti à la création d’une exposition “physique” accompagnée de son livret, mais aussi virtuelle grâce à un padlet accessible via le scann du QR code, et la création d’un e-book.

A retrouver ici