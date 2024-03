Participez à la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme

En 2024, la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme se déroule du 18 au 24 mars. La date du 21 mars a été proclamée Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Durant toute la semaine, établissements scolaires, universités, institutions culturelles, associations, clubs sportifs…se mobilisent pour faire reculer la haine et l’intolérance. Le Café vous présente quelques actions.

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme et le musée national de l’immigration invitent les enseignants à un après-midi pédagogique, Bande dessinée et immigration, le mercredi 20 mars, de 14h à 17h, pour découvrir le nouveau parcours inter-musées mahJ-MNHI. Au programme : visite guidée de l’exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » au mahJ et présentation, par un membre du MHNI, de l’exposition itinérante « Sortir des cases : bande dessinée et migration » qui explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires. Elle met en lumière la façon dont la bande dessinée est peu à peu devenue un moyen privilégié de raconter la migration et ses enjeux, laissant une grande part aux récits personnels et familiaux. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire : education@palais-portedoree.fr

Le musée propose aux scolaires, durant toute la semaine, des animations : rencontres, visites thématiques, projections, parcours inter-musées…

La semaine au mahJ

À l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Grand Festival revient au Palais de la Porte dorée, pour sa 8ème édition du 19 au 24 mars 2024, et met à l’honneur le sport. Au programme : des spectacles, des performances, des projections, des débats…Une programmation spéciale est prévue pour les groupes scolaires, avec des ateliers d’écriture, des visites thématiques, des spectacles, des débats…Le Grand Festival invite cette année, petits et grands à connaître et questionner les nombreuses discriminations présentes dans le milieu sportif.

Le Grand Festival

Le 20 mars de 14h30 à 16h, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) propose aux enseignants un webinaire, Peur blanche, humour noir : décrypter les relations raciales dans le cinéma de genre. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire.

Le webinaire

Les collégiens et les lycéens peuvent étudier, en histoire, géographie ou EMC, un monument ou un mémorial, et réfléchir ainsi sur leur fonction et leur portée. Le travail pédagogique se déroule en quatre séances.

Etudier un monument ou un mémorial

Béatrice Flammang

La semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme