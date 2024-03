L’expo de la semaine : Match. Design & sport-une histoire tournée vers le futur

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Musée du Luxembourg présente, jusqu’au 11 août 2024, une exposition qui retrace le rôle du design dans les progrès du sport, les liens qui unissent ces deux domaines ainsi que les perspectives d’évolution. À quoi ressemblera le sport du futur ? Les jeunes sont très attendus à cet événement original, en famille ou avec leurs enseignants. Un livret jeux conçu comme une série de petits défis ludiques les invite à réfléchir en s’amusant mais aussi à se mettre en mouvement. Visites guidées et ateliers leurs sont proposés.

Comprendre l’évolution du sport

Le design a joué et continue à jouer un rôle primordial dans l’évolution du sport, quelle que soit la discipline et l’accessoire. L’exposition revient dans un premier temps sur les innovations du passé, mettant en avant les sportifs et les grands inventeurs qui ont amélioré les équipements. On explore ensuite les inventions et les transformations mises en place de nos jours. Et demain ? Les visiteurs sont invités à y réfléchir. Des objets futuristes et une scénographie immersive les plongent dans l’avenir.

Autour de l’exposition

Des visites commentées sont prévues avec un conférencier qui guide les participants, à partir de 13 ans, à travers la découverte de quelques réalisations parmi les plus marquantes de cette histoire qui continue de s’écrire.

L’exposition se visite aussi en famille. Guidées par un conférencier du musée, petits (à partir de 6 ans) et grands découvrent ensemble des créations surprenantes : objets, équipements, photos, vidéos qui ont marqué l’histoire du sport et ouvrent de nouvelles pistes pour les pratiques futures.

Des visites-ateliers de 2 heures sont proposées aux enfants à partir de 6 ans, En piste les athlètes ! Lors de leur visite de l’exposition avec une plasticienne, les enfants découvrent les évolutions des équipements des athlètes et de leur environnement au fil du temps. En atelier, ils conçoivent ensuite un terrain de jeu dont ils réalisent la maquette en trois dimensions. Il s’agira autant de réfléchir au sport choisi qu’à ses accessoires, au balisage et aux situations de jeu pour donner vie à ce lieu en y positionnant des athlètes miniatures.

Un week end festif est particulièrement prévu pour les familles, les 27 et 28 avril de 10h30 à 19h.

Le 18 mai, lors de la Nuit européenne des musées, des étudiants de l’Université Paris-Dauphine feront visiter l’exposition et un spectacle sera également proposé au public, Les trois âges du sport. L’entrée sera libre et gratuite.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, de la maternelle à la terminale.

Des visites-ateliers sont aussi prévues pour les élèves de 5 à 12 ans. La visite guidée de l’exposition se prolonge par un moment ludique en petits groupes, grâce à la mallette pédagogique Jeux Arts & Sport. (1h de visite et 1h de temps de jeu). Toutes les offres pédagogiques se réservent groupes@museeduluxembourg.fr

Béatrice Flammang

L’exposition Match. Design et sport

