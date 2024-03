SVT : un webinaire avec Marc-André Sélosse

La société botanique de France invite le scientifique Marc-André Selosse pour présenter son dernier ouvrage Nature et préjugés paru aux éditions Actes Sud ce mois-ci. “Nous avons longtemps vécu sur Terre en bricolant avec les connaissances du moment… Nous comprenons aujourd’hui, face aux mauvaises nouvelles sanitaires et environnement que nous devons faire autrement. La notice pour bien habiter notre monde se trouve pourtant sous nos yeux : il suffit d’observer le vivant. Déconstruisons les discours qui nous empêchent de comprendre la nature, y compris humaine, et convions l’humanité dans l’histoire naturelle”, livre le professeur du Muséum national d’Histoire naturelle.

Participer à la conférence en ligne