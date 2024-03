Jean-Pierre Veran, Inspecteur d’académie honoraire et membre du CICUR (Collectif d’interpellation du curriculum) réagit dans cette tribune, qu’il signe pour le Café pédagogique, au document du gouvernement présentant les futures écoles normales du XXIe siècle voulues par Emmanuel Macron. « On est plus sur le modèle de l’instruction publique que sur celui de l’éducation nationale…