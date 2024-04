SVT : comparaison du niveau des nappes d’eau entre 2022 et 2023

Entre les périodes de sécheresse et les temps d’inondation, le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) dresse un bilan global de l’année hydrologique 2022-2023. Certes et diagramme à l’appui, ces données accessibles peuvent facilement exploitées en classe. « Les plus basses eaux 2022 ont été enregistrées entre mi-août 2022 et janvier 2023, avec parfois 2 voire 3 mois de retard », peut-on lire. « L’impact de la pluie efficace sur la nappe est conditionné par l’épaisseur et la nature des terrains traversés ».

