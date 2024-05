Rubrique littéraire : Parlons d’argent

Deux livres qui parlent argent, pépettes, flouze, monnaie, bizness… Deux livres très différents mais qui ont en commun de se soucier du lien à l’argent mais aussi à la qualité de vie et au développement durable. Et oui, selon nos choix, l’impact environnemental n’est pas le même, et ça… les enfants peuvent le comprendre très tôt ! Dès 6-7 on pourra se régaler avec le premier, drôle comme tout, et apprendre pas mal de choses avec le deuxième, documentaire très fourni dès l’âge où on développe des attitudes et des croyances par rapport à l’argent… et pour après !

La vache la plus riche du monde, de Barroux, Ed. Les Arènes Jeunesse

L’auteur nous a habitué à sa fantaisie, son humour, ses illustrations colorées. On n’est pas déçu par ce nouvel ouvrage. C’est l’histoire d’une vache qui se repose sous un pommier. Arrive un joli cochon rose qui va jouer le rôle de conseiller financier : « au lieu de faire la sieste, vous pourriez ramasser toutes ces pommes et faire des tartes… plein de tartes. » Vendre des tartes et puis des compotes, mais aussi des tee-shirts et des porte-clés pour pouvoir acheter encore plus d’arbres… Vous voyez l’idée ? Vendre encore plus de tartes, de compotes et de confitures et pouvoir construire une jolie petite usine en brique. Evidemment ce n’est qu’un début ! Faire fortune, devenir une star et rencontrer des vedettes… Tout ça pour quoi ? Ahah, pouvoir faire la sieste tranquille sous un arbre ! Les illustrations sont partie intégrante du plaisir de l’album : des couleurs de gouaches douces et délavées des nuages, de l’herbe on passe à l’orange fluo de papier découpé sans doute pour le tracteur, les cagettes, puis les usines… Le mélange de techniques une fois de plus fait son œuvre et notre bonheur. Quand au lien avec la planète ? Cette fable très drôle, et pas moralisatrice, souligne que le bonheur est dans les choses simples et pas dans l’accumulation, la notoriété, la puissance. Pour réfléchir à la vraie richesse, et aux conséquences de ses choix, y compris sur la nature ? Parce qu’un livre est toujours utile… avec humour !

C’est ton argent, que vas-tu en faire ? de Cécile Biccari, ill. Naïade Lacolomb, Ed. Helveti

Ca commence par une petite bande dessinée : en se promenant en forêt Nora et sa grand-mère trouve un trésor. Mais qu’est qu’on va en faire ? Kiko, la petite souris spécialiste en gestion propose ses services mais peut-on lui faire confiance, ne veut-elle pas tout simplement voler ce trésor ? Après cette introduction le livre s’organise en deux chapitres : l’argent dans nos vies et l’argent dans le monde. Les informations font suite à des questions simples, que se posent les enfants : pourquoi a-t-on besoin d’argent ? Comment est-ce qu’on gagne de l’argent ? C’est quoi une entreprise ? Pourquoi certains sacs à dos sont plus chers que d’autres ? Pourquoi certaines personnes gagent plus d’argent que d’autres ? Cette partie s’achève sur la distinction entre dépenser, épargner, donner, investir.. Le deuxième chapitre fait voyager dans le temps : d’où vient l’argent, d’où viennent les pièces de monnaie, l’apparition de l’argent papier et des banques, l’argent numérique… Une mine d’informations, un trésor de réponses adaptées qui démystifient le sujet complexe de l’argent. En s’achevant sur la place de l’économie dans l’écologie, et la notion de finance durable, faisant le lien entre argent et durabilité. Vous pouvez investir dans ce documentaire bienvenu sur un sujet rarement traité, dont la mise en page et les illustrations permettent une lecture facile !

Marianne Baby