Buddy : retour sur expérience en classe de CP/CE1

Quand un élève ne peut physiquement se rendre à l’école, il lui est parfois proposé d’y être virtuellement grâce à Buddy, petit robot de téléprésence.

Le site Primàbord offre aux enseignants et enseignantes un retour d’expérience. « En juin 2023, j’apprends que mon futur élève de CP, qui ne peut pas venir physiquement en classe depuis la GS, va profiter d’un robot de téléprésence Buddy » raconte l’enseignante de CP/CE1. « Je trouve cela génial pour lui et la classe ! Mais, une fois passée la prise en main technique et matérielle du robot, on se retrouve seule dans sa classe face à cet outil. La présence de Buddy soulève des questions pédagogiques : dans quel espace, à quel moment, sous quel format ? »

