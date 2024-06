Multimaths : des ressources numériques

Réalisé par un professeur de mathématiques, le site Multimaths propose aux professeurs, élèves et parents des ressources numériques pour l’enseignement des mathématiques à l’école primaire et au collège.

Ces ressources sont gratuites, utilisables sans internet, conformes au RGPD et sans pub.

On retrouve plusieurs pépites telles que 120 secondes, exerciseur portant sur les 4 opérations. Le but du jeu est de répondre correctement à un maximum de calculs en 2 minutes. À chaque fois que le score passe à la dizaine supérieure, le niveau augmente et les calculs sont un peu plus compliqués !

