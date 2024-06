Ciotti et Chudeau : même combat !

L’histoire et la géographie ont toujours eu énormément de place dans le programme – et les projets – du Rassemblement national. Éric Ciotti, des Républicains – quoique ce n’est pas certain, semble avoir la même appétence pour le sujet que le parti d’extrême droite. Dans sa tribune, Claude Lelièvre revient sur les différents propos tenus par le député Chudeau, du RN, et Éric Ciotti. Il évoque « deux duettistes de l’affichage de l’histoire-géographie de la France » qui se « rejoignent ».

Ciotti et Chudeau. Tous les deux s’affichent comme les tenants de l’affichage de l’histoire-géographie de la France dans les salles de classe. Roger Chudeau, ancien inspecteur général et conseiller technique éducation du Premier ministre François Fillon de 2007 à 2010, a été élu député RN en 2022. Il est considéré comme la cheville ouvrière du programme éducation de Marine Le Pen pour la dernière présidentielle. Quant à Eric Ciotti, on sait qu’il vient d’appeler à une alliance de LR avec le RN.

On doit se rappeler aussi que le député LR Eric Ciotti a été le 11 février 2019 à l’initiative d’un amendement qui « tend à faire en sorte que le drapeau français soit installé dans chaque classe de chaque école de la République. Nous avons évoqué le texte de la Marseillaise ; nous parlons maintenant du drapeau français».

La loi de ‘’refondation ‘’ du 8 juillet 2013 avait stipulé que « la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat ». Mais lors de la campagne des présidentielles de 2017, Marine Le Pen s’était prononcée très nettement contre la présence du drapeau européen et pour la seule présence du drapeau français.

Dans un premier temps, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer n’abonde pas dans ce sens : « Je ne dis pas que c’est une proposition absurde, mais je ne pense pas qu’il soit souhaitable de multiplier les affichages en classe pour des raisons pratiques évidentes ».

Il y a finalement une suspension de séance à l’issue de laquelle est proposé (et voté) un « compromis historique » (momentané?) à la suite de « propositions faites par le Gouvernement, avec l’aval du premier signataire de l’amendement n°102 (Eric Ciotti) » . Cet amendement rectifié est désormais ainsi rédigé : « La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que les paroles du refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe du premier et du second degré, publics ou privés sous contrat ».

Cet amendement est voté et figure dûment dans la loi ‘’Blanquer’’ du 26 juillet 2019 pour « une école de la confiance » (même si on peut se demander ce qu’il en est réellement dans les salles de classe…)

Le député RN Roger Chudeau a déposé le 21 décembre 2023 une proposition de loi visant à « rendre obligatoire l’affichage d’une carte de France et d’une frise chronologique dans les salles de classe. La carte de France représente les territoires français d’outre-mer ».

Dans les attendus de cette loi qui n’a pas jusque alors été votée, il est précisé que « l’objectif de cette proposition est de l’ordre de la transmission des savoirs et des valeurs, tout comme elle a une portée symbolique […] Il est bien de la responsabilité du législateur de veiller – à des fins de construction d’une identité citoyenne et en sorte d’assurer l’assimilation à notre civilisation et à son génie propre de tous les élèves – à ce que soit illustré, de manière iconique dans chaque classe, le processus de construction de la nation française Cette proposition préfigure et annonce un projet de résolution sur l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie dans l’enseignement scolaire »

Et le député RN Roger Chudeau explique : « La France est l’unique pays à réunir ces deux disciplines en un seul enseignement tout au long de la scolarité des élèves. Cette articulation de l’histoire et de la géographie trouve ses racines dans la mission assignée à l’école républicaine : former des citoyens français », nourrir « dans l’imaginaire de générations d’élèves la connaissance et l’amour de la patrie » et forger « le sentiment identitaire français ».

On admirera qu’un soi-disant tenant de « l’universalisme » opposé aux « communautarismes » n’hésite pas à se recommander d’une exception française tout à fait singulière et nullement universelle…

Nous voilà prévenus… Et les deux duettistes de l’affichage de l’histoire-géographie de la France, Eric Ciotti et Roger Chudreau se rejoignent…

Claude Lelièvre