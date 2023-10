Erasmus Days

Cette année, pour sa 7e édition, les #ErasmusDays se déroulent du 9 au 14 octobre 2023. Des centaines d’événements, organisés par les établissements participant au programme, sont prévus partout dans le monde.

À l’occasion de l’Année Européenne des compétences, les #ErasmusDays 2023 célèbrent la diversité culturelle de l’Europe et proposent à tous les participants de connaître les nombreuses opportunités d’apprentissage qu’elle offre, notamment le programme Erasmus+ qui permet aux participants de découvrir de nouvelles cultures, de renforcer leurs compétences linguistiques et interculturelles, de développer leur employabilité et de s’inscrire dans les valeurs européennes de tolérance, de respect et de diversité.

Plus d’informations, c’est ici