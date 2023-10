Portes ouvertes enseignants au Mémorial de la Shoah

Les équipes éducatives du Mémorial de la Shoah invitent les enseignants du primaire et du secondaire, à deux après midi Portes ouvertes, le mercredi 25 octobre à Drancy, et le jeudi 26 octobre à Paris, pour leur présenter les activités pédagogiques 2023-2024. Pour participer, il convient de s’inscrire auprès de emilie.goursaud-fournier@memorialdelashoah.org , avant le 24 octobre, en précisant la date choisie.

Mercredi 25 octobre, l’équipe éducative du mémorial de Drancy accueille les enseignants à partir de 14h. Au programme de 14h30 à 15h30, présentation de l’offre pédagogique 2023-2024 et visite du Mémorial de Drancy. De 15h30 à 17h, les participants sont invités à découvrir l’exposition temporaire « Ginette Kolinka, itinéraire d’une survivante d’Auschwitz » en compagnie de Ginette Kolinka, déportée à l’âge de 19 ans et rescapée.

Jeudi 26 octobre, l’équipe éducative du Mémorial de Paris accueille les enseignants à partir de 14h. Au programme de 14h30 à 15h30, présentation de l’offre pédagogique 2023-2024 du Mémorial de Paris, et à 15h30, projection du film La Conférence de Matti Geschonneck, Allemagne, drame, 2022, 108 min.

Le Mémorial de la Shoah met à la disposition des enseignants une brochure de 104 pages pour leur présenter les offres pédagogiques 2023-2024 de Paris et de Drancy. Le site de Paris propose aux écoliers, de nombreuses visites-ateliers, des parcours inter-musées et des rencontres, aux élèves du secondaire, des visites guidées de l’espace permanent et des expositions temporaires, des ateliers, des parcours de mémoire, des événements artistiques et culturels, des parcours inter-musées.

Le site de Drancy invite les écoliers à des visites-ateliers, et les collégiens et lycéens à des visites guidées, à des ateliers pédagogiques, et à des parcours de mémoire. Les deux sites proposent aux enseignants des journées de formation et des voyages de sensibilisation.

Le Mémorial de la Shoah conçoit et réalise des expositions itinérantes destinées à circuler dans toute la France. Elles s’adressent principalement aux collégiens, lycéens et aux élèves de CM2. Des livrets d’accompagnement pédagogiques sont mis à disposition des enseignants pour qu’ils puissent travailler sur l’exposition avec leur classe.

Le Mémorial de la Shoah accompagne les professeurs dans la préparation du CNRD. Dans le cadre du thème du concours 2023-2024, Résister à la déportation, il met à leur disposition une exposition itinérante inédite constituée de 24 panneaux. Elle est destinée aux élèves de la 3ème à la terminale et complétée par un livret d’accompagnement pédagogique. Elle s’appuie sur le parcours de Ginette Kolinka, mais replace aussi son parcours dans l’histoire plus large de la persécution des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Béatrice Flammang

La brochure pédagogique 2023-2024

https://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2023/08/web_mdls-brochure-pedago-2023-2024-v-web.pdf