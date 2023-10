Une séquence pour parler liberté d’expression et faits religieux

L’association ENQUÊTE, qui conçoit et diffuse des pédagogies et outils ludiques d’éducation à la laïcité et aux faits religieux pour développer chez les enfants un rapport apaisé et réfléchi à ces sujets, propose une séquence pédagogique adaptée aux élèves de 5e, 4e et 3e.

« Afin d’investir la question complexe de la liberté d’expression et des faits religieux, qui s’est invitée en classe depuis quelques années, l’association d’éducation aux médias et à l’information Entre les lignes et ENQUÊTE se sont associés pour proposer une séquence en 4 séances aux élèves de collège.

Par le biais de réflexions en petit groupe, et en classe entière, accompagnées par leur enseignants, les élèves apprennent à réfléchir sur :

– le cadre de la liberté d’expression et son articulation à la démocratie,

– ses déclinaisons dans le champ des faits religieux,

– l’utilisation réfléchie et responsable par chacun de sa liberté d’expression.

A l’issue de cette séquence, les élèves de collèges auront acquis des connaissances sur les faits religieux et la laïcité, et les bases du droit français organisant l’expression, notamment sur les religions ; compris que le pluralisme des opinions et des médias est au fondement de la démocratie ; appris à utiliser leur liberté d’expression sur les religions, tout en se protégeant eux et les autres personnes ».

La séquence