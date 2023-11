Rubrique littéraire : Des mots et du papier

3-8 ans

Pour faire un livre il faut… des mots, même si parfois on s’en passe. Et puis, du papier. Deux livres pour parler de mots et de papier. L’un poétique, qui donne envie de le prolonger à l’infini. L’autre, petit documentaire concis et précis pour tout savoir sur ce support pas si banal.

Les mots sont des trésors, d’Emma Robert, ill. Romain Lubière, Ed. Cipango

Trois mots qui enclenchent une petite poésie de trois vers : telle est la structure de ce joli livre.

Toucan, Phénix, Condor : Les mots sont des oiseaux. / Je voyage à leurs côtés/ vers des mondes inconnus.

Chalutier Brigantin Goélette : Les mots sont des bateaux./J’affronte à leur bord / des eaux bleues déchainées.

Chut Murmure Silence : Les mots sont des secrets./je me cache avec eux / dans un jardin mystérieux.

Et ainsi au fil des pages les mots sont couleurs, fleurs, étoiles, paysages, musiques, trésors… Les illustrations offrent un écrin merveilleux à ces mots qui dansent. Les crayonnés entrainent dans des décors aux couleurs lumineuses. L’enfant qui ouvre le livre aux premières pages s’endort sur les dernières, le livre à la main, avec la même douceur qui a traversé tout l’ouvrage. Une douceur et un plaisir des mots, les nouveaux, les difficiles, les habituels mais qui, mis ensemble, forment en eux même une aventure… Tous ces mots donnent envie de s’essayer à son tour au choix de trois mots pour les faire sonner ensemble.

Un tour du monde en papier, de Martina Manya, Ed. Rue du Monde

Rue du Monde nous emmène une nouvelle fois autour du monde, pour raconter comment on fabrique du papier, puis l’histoire du papier, et du voyage de cette invention à travers les siècles et les continents. Un petit album au texte très synthétique et au graphisme efficace et réjouissant. Des formes découpées dans des papiers colorés racontent une histoire qui devient absolument compréhensible même par des tout-petits. Du nuage à la feuille de papier, on savoure l’art de la mise en page associé à l’utilisation de lettrages différents pour cibler les mots importants. Deux petits personnages à vélo quittent l’usine de papier pour aller voir les Egyptiens et leur papyrus, la Chine et le Japon avant de revenir en Europe. Un message écolo aussi puisque s’il faut couper un arbre pour faire du papier, on en replante d’autres. Un documentaire à mettre dans toutes les bibliothèques, tout près des livres, nom d’un petit papier !

Marianne Baby