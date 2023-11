Y’a quoi dans ma banane ?

C’est le nom du nouveau site réalisé par le mouvement du Nid présenté à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Une boîte à outil pour prévenir le risque prostitutionnel et qui choisit de s’adresser spécifiquement aux collégiens et collégiennes.

Alors que le risque prostitutionnel se situe désormais à l’âge de 13 ans, cela reste une réalité relativement méconnue avec pourtant, selon l’estimation de plusieurs associations et organismes dont le centre de victimologie, 7000 à 10000 mineur·es concerné·es.

Aussi, c’est à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, ce lundi 20 novembre que le mouvement du nid a présenté un nouvel outil pour aider les collégiennes et collégiens à repérer les situations de violence, de danger et convaincre les victimes à demander de l’aide.

Toujours à portée de main dans un sac-banane virtuel, les supports et ressources proposées font appel à l’imagination mais surtout à la participation du jeune public. L’objectif est de les aider à construire des relations affectives et sexuelles libres, égalitaires et sans violence et de pouvoir activer des « anticorps » de défense pour des situations de confrontation à des violences sexistes et sexuelles.

Y’a quoi dans cette banane ?

Quatre type de ressource sont disponibles sur la plateforme en ligne :

Un portable qui mène vers trois histoires interactives pour comprendre dans le détail où commence la violence.

Une manette pour entrer dans un jeu immersif où les jeunes s’exercent à repérer différentes situations d’emprise et de violence.

Une BD sensible pour inviter à sortir de l’isolement, apprendre à demander de l’aide et à refaire confiance

Enfin un agenda pratique avec des témoignages à lire et à écouter et des liens vers des numéros d’aide.

Le Mouvement du Nid est un association reconnue d’utilité publique qui vient en aide aux personnes en situation de prostitution. Le Mouvement du Nid dispose d’un agrément de l’Éducation nationale et intervient dans le cadre de l’éducation à la sexualité pour promouvoir l’égalité femmes hommes et faire reculer l’ensemble des violences sexistes et sexuelles.

Vers la plateforme interactive « dans ma banane »

Le mouvement du Nid

Laurent Bernardi