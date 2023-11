Comment des filles et des garçons, fréquentant le même établissement, ont-ils vécu une crise sanitaire inédite aux répercussions multiples, la pandémie de Covid ? Pour leur première série documentaire sur grand écran, Pascal Catheland, réalisateur, et Arthur Perole, chorégraphe et musicien, ont passé l’année scolaire 2020-2021 aux côtés de 17 élèves d’un collège de Draguignan dans le Var. Les deux complices, en confiance avec les jeunes impliqués dans l’aventure émotionnelle et cinématographique, ont sondé leur cœur et leur corps. Ils les ont aidés à livrer leurs rêves ‘confinés’ en ces temps de port du masque et autres protocoles sanitaires, leur approche de l’amour, leur vision du futur, leur rapport à l’âge adulte.

De la confidence à la danse

Depuis la solitude et l’intimité sur fond blanc d’une petite salle où face camera nous voyons leur visage frémir et leur parole se libérer lentement, en passant par les lieux familiers –cour de récréation arborée, cantine animée, terrain d’entraînement sportif, classe de musique -d’un quotidien partagé, jusqu’à la forêt féérique, de la nuit tombante à l’aube naissante, nous assistons à la métamorphose de collégiennes et de collégiens, dans la diversité et la singularité d’un moment-charnière de leur avancée vers l’âge adulte. Et sous nos yeux, par fragments visuels et sonores percutants, se dessine progressivement ‘la grande fête colorée et déguisée, imaginée par les protagonistes du haut de leur quatorze ans et les initiateurs de cette épatante création.

Trouver les mots, délier les corps

Avec la fragilité d’une enfance en train de se dissiper, la peur avouée ou la curiosité assumée quant à l’incertitude de l’avenir, la difficulté à cerner l’amour sous l’emprise des réseaux sociaux et des relations virtuelles, l’incapacité à trouver les mots pour se décrire physiquement, l’impensable projection dans un futur en accord avec des aspirations encore confuses, en cette sombre période épidémique, Emma, Alexandre, Sébastien, Louann, Sarah, Noa, Benjamin, Jade, Samantha, Julien, Gabriel, Gabriel, Louise, Nicolas, Emma, Angèle, Dorian et Matteo ne se content pas de nous regarder droit dans les yeux. Au fil de ce casting de « Rèves », une poignée de collégiens livrent leurs vérités balbutiantes. Des vérités qui dérangent le monde que les adultes leur laissent à (re) construire.

Lorsqu’enfin les corps mutants s’affranchissent des contraintes sociales et se débarrassent des inhibitions en une chorégraphie de plus en plus débridée aux couleurs fluo et à la musique techno, « Rêves » nous touche tant cette série documentaire figure le désarroi d’une jeunesse en ‘transe’, en quête de perspective.

Samra Bonvoisin

« Rêves », série documentaire de Pascal Catheland et Arthur Perole – en 4 parties projetées ensemble-sortie le 29 novembre 2023 ; Prix Trajectoires, Festival international du Film de la Roche-sur-Yon 2022 ; Cinéjunior 2023 ; Sélection Etats généraux du film documentaire, Lussas 2023