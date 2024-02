C’est la rentrée pour les élèves et leurs enseigant·es de la zone C. Mais pas pour toutes et tous. En Seine-Saint-Denis, de nombreux élèves ne reprendront pas le chemin de l’école, les professeur·es avaient prévenu les familles avant les vacances : ils et elles seront en grève aujourd’hui à l’appel de plusieurs syndicats – FSU 93,…