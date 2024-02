Des classes pour les élèves radicalisé·es

Des classes spécialisées pour les élèves radicalisé·es ? C’est ce qu’a annoncé Nicole Belloubet lundi 26 février sur le plateau de l’émission Télématin, reprenant les chiffres annoncés la semaine passée en matière de radicalisation: 500 élèves sont radicalisés, dont 160 « dans le haut spectre ».

Afin de permettre un meilleur suivi, la ministre de l’Éducation nationale reprend à son compte l’idée de classes spécifiques lancée il y a quelques mois par Gabriel Attal alors ministre. « Nous souhaitons mettre en place un suivi encore plus fin qui pourra peut-être aller jusqu’à une prise en charge de l’élève dans des classes spécifiques. C’est cela que nous sommes en train de construire », a déclaré la ministre. « Nous cherchons la manière et le périmètre qu’elles pourraient recouvrir ». Nicole Belloubet qui évoque « plusieurs niveaux de radicalisations » assure que les élèves concernés sont d’ores et déjà suivis de près.