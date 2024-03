Karine Férol : Un nouvel outil pour la géographie expérientielle

Développée par le groupe Pensée Spatiale de l’Irems de Paris, une “boîte à outils” accompagne les professeurs d’histoire-géographie dans cette nouvelle démarche pédagogique. Objectif : faire entrer les élèves dans la fabrication de l’espace à travers le jeu complexe des acteurs. Une approche émancipatrice de la géographie que Karine Férol, professeure au collège de Saint-Leu-la-Forêt (95), nous fait découvrir.

Une boîte à outils pour une nouvelle approche

“La géographie expérientielle permet de faire prendre en compte les pratiques spatiales des acteurs géographiques par les élèves, en les expérimentant avec des sorties ou des jeux de rôle“. Pour Karine Férol, qui participe au groupe de géographie expérientielle de l’Irems, cela permet de “faire émerger les concepts de géographie” d’une façon beaucoup plus vivante et efficace.

Alors que la géographie est un peu la petite cousine que l’on tolère dans la maison histoire-géographie, la géographie expérientielle veut lui donner de la vie et toute la place prévue par les instructions officielles. Pour cela, le groupe Pensée spatiale de l’Irems Paris publie une “boite à outils” utilisable par tous les professeurs d’histoire-géographie.

“On a développé un modèle en 4 étapes“, explique Karine Férol. “La première c’est l’immersion où on met les élèves en situation d’acteurs spatiaux. Puis vient l’interaction, où ils confrontent les pratiques spatiales des différents acteurs. On fait émerger les concepts avec l’institutionnalisation en passant à une géographie raisonnée. Enfin on vérifie l’appropriation des concepts“.

A la découverte des stratégies territoriales

La géographie expérientielle met l’accent sur la pratique, avec des sorties de terrain et des jeux de rôle. “La sortie de terrain permet de recueillir des données et de les exploiter“, explique Karine Férol. “Les élèves traitent les données, au lieu de les recevoir déjà transformées dans les manuels. Cela les rapproche de la réalité. Ils découvrent qu’il y a des logiques différentes d’appréhension des territoires et ils se confrontent à différentes pratiques territoriales“. Par exemple, elle a emmené ses élèves visiter le village olympique de Saint Denis. “Ils ont visité les travaux. Ensuite ils se sont confrontés à des habitants de Saint-Denis. Ils ont pris conscience qu’étant entrés dans le sujet du coté des aménageurs ils avaient une vue surplombante des aménagements. Ils ont compris qu’il y a différentes pratiques du territoire“. A défaut de sortie, les élèves peuvent aussi découvrir ces positionnements avec des jeux de rôles où ils incarnent un acteur et mettent en action des jeux de pouvoir.

Aussi, la “boite à outils” développée par le groupe propose un jeu de cartes avec tous les concepts et toutes les notions des programmes du collège. Ces cartes facilitent la construction d’une progression annuelle. Elle aide aussi à faire construire par les élèves des cartes conceptuelles. Un autre outil montre comment passer d’une étude de cas à son institutionnalisation. La “boîte” propose aussi un tableau des acteurs en lien avec leurs pratiques et un schéma actenciel pour faire émerger les jeux d’acteurs.

Pour une géographie citoyenne

Ces outils ont été présentés le 28 février par le groupe Pensée spatiale de l’Irems à des professeurs d’histoire-géographie. “ils nous ont donné de nouvelles idées pour créer de nouveaux outils”, nous dit K. Férol.

Pourquoi se donner tout ce mal ? “On veut faire vivre aux élèves une géographie moins désincarnée et moins surplombante“, explique t-elle. “On veut qu’en découvrant les enjeux géographiques, ils s’impliquent davantage comme citoyen. Les élèves découvrent que des choix sont faits et qu’il y a d’autres possibles. Du coup ils se retrouvent acteurs“. Ainsi leur travail sur un projet de centre commercial les amène à écrire à la présidente de la région pour proposer d’autres aménagements. La géographie ça sert aussi à exister comme citoyen.

François Jarraud

Le site du groupe avec la boîte à outils

Pour une géographie expérientielle

https://geoexperientielle.blogspot.com/