Géo : Le risque inondation dans le Pas de Calais

La Société géologique du Nord publie un important dossier sur le risque d’inondation dans le Pas-de-Calais. ” Constitué d’une centaine de page, le dossier qui fait écho à l’actualité, apporte une vision plus large sur la place de l’eau dans tous ses états en région Hauts-de-France. Écrit à plusieurs mains, il croise les connaissances scientifiques, le vécu de responsables politiques, techniques et d’industriels. Ce dossier se veut une « source » pour apprendre à raisonner par l’observation, à se re-situer dans l’espace et le temps long du processus de fabrication du sol et la manière dont l’homme l’a appréhendé”.

