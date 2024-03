Mon assiette Ma planète : Des ressources pour ouvrir la discussion autour de l’alimentation

De l’éducation au goût et à l’alimentation, en passant par les pratiques d’élevage durable, l’éducation à l’environnement ou la découverte des métiers, de nombreuses notions en lien avec l’agriculture et le monde agro-alimentaire sont au programme des élèves du cycle 2 à la terminale ! La plateforme pédagogique Mon assiette ma Planète met à la disposition des enseignant·es qui le souhaitent des ressources variées, innovantes et gratuites et offre également la possibilité de rencontrer des professionnels. Pour ouvrir la discussion, développer son esprit critique et se faire une opinion.

Des ressources pédagogiques gratuites du cycle 2 à la terminale

Les ressources du site sont toutes gratuites et réalisées en lien avec le programme scolaire et le socle de compétences Les outils destinés à l’éducation à l’alimentation sont bien sûr respectueux des recommandations du PNNS4 du ministère de la Santé concernant l’alimentation des enfants et des adolescents : équilibre alimentaire, portions, famille d’aliments. Et ce, sans ostentation.

Les enseignant·es y trouveront des outils les plus variés : BD, vidéos ou dessins animés, ateliers ou exercices, … Ils sont classés par niveau et sur les thématiques de l’alimentation, de l’élevage, du bien-être animal, le gaspillage alimentaire ou des métiers de l’agro-alimentaire (autre sujet important pour les ados). Certaines ressources permettent d’organiser des débats, même avec les petits, sur l’alimentation, l’élevage, … « Imagine que tu es végétarien(ne), comment ferais-tu pour convaincre tes parents de ne plus te servir de viande » : pas d’ostentation, on vous dit. L’objectif c’est de comprendre pour se faire une opinion, pas de pousser à la consommation !

Des rencontres avec des professionnels à l’école

Une animation pédagogique, en classe, peut être réservée sur le site internet dédié. Elle dure une heure et s’adresse aux élèves de cycle 2 et 3. Un.e éleveur.se et un.e diététicien.nne viennent à la rencontre des élèves. Il s’agit du parcours Mon assiette Ma planète (MAMP) dont le contenu tourne autour de l’alimentation durable, l’origine des produits alimentaires, la biodiversité, le développement durable/l’environnement, les activités de la ferme mais également du lien santé-alimentation.

Cette animation a pour but de sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire et au monde de l’élevage. Elle leur permet également de découvrir la place de la viande dans la composition d’un repas équilibré. Le parcours MAMP aide l’enseignant·e à éveiller l’esprit critique de ses élèves face aux pratiques et aux modes de consommation alimentaire. Au travers de ce parcours, il et elle fait découvrir aux élèves de nouvelles connaissances.

Elle peut être organisée toute l’année et elle est gratuite.

Des rencontres avec des professionnels hors des murs du CP au lycée

Aller à la rencontre des professionnel.le.s de la filière était auparavant proposé sur une période courte et printanière. Dès le mois d’avril, les rencontres Mon assiette Ma planète seront proposées toute l’année et permettront aux élèves du primaire au lycée (général ou agricole, pro, bien sûr) de visiter des fermes et lieux de production de la viande. Des outils ludiques sont utilisés pour faire de ces rencontres des moments d’apprentissage par le jeu. Les professionnel·les sont tout·es volontaires, fier·es d’échanger avec les jeunes et de leur montrer les réalités de leurs métiers.

De l’actualité mais aussi des nouveautés à découvrir bientôt !

Par ailleurs, des articles pour découvrir notamment les métiers sont proposés sur la plateforme de ressources pédagogiques Mon assiette Ma planète, comme par exemple le reportage sur les outils connectés dans la vie des éleveurs. Le service pédagogique de la filière travaille actuellement sur la réalité augmentée et avec une plateforme permettant de proposer des stages aux élèves de 3e ou de 2nde (une semaine ou deux à la ferme !) INTERBEV informe sur le sujet de l’orientation avec l’ONISEP.

On ne peut pas se passer des éleveurs/éleveuses et agriculteurs/agricultrices, notre indépendance alimentaire l’exige. Informer les jeunes sur les filières et les métiers est là encore, un indispensable du collège et du lycée. Mon assiette ma planète y répond.

En résumé ?

MAMP propose des ressources pédagogiques aux enseignant.e.s qu’ils peuvent utiliser, clé en main ou en partie dans l’élaboration de leurs cours. Avec cette plateforme, MAMP souhaite participer à une meilleure compréhension des enjeux d’une alimentation durable et déclencher un débat sur les différentes pratiques d’élevage dans le monde. La plateforme encourage ainsi la découverte des métiers de la filière et facilite les rencontres avec les professionnel·les.

Article publié dans le cadre d’un partenariat