SVT : enregistrer la forêt pour recenser la biodiversité

Le projet nommé Sonosylva vise à recenser la biodiversité des forêts françaises en utilisant des enregistrements sonores. Des microphones sont installés dans 101 forêts protégées pour capter les sons de la faune et les bruits humains. Ce projet détaillé sur le site du CNRS et initié par Jérôme Sueur, chercheur en éco-acoustique, permet d’observer la biodiversité sur le long terme sans perturber les écosystèmes. Les enregistrements sont classés en quatre catégories : biophonie, géophonie, technophonie et anthropophonie, pour évaluer l’impact de la pollution sonore sur les espèces. Les données aideront à comprendre comment le bruit et les conditions climatiques affectent la faune forestière.

