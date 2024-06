Citéco fête ses cinq ans et invite les familles les 15 et 16 juin

Citéco fête ses 5 ans ! Citéco, le seul musée en Europe dédié aux sciences économiques, invite petits et grands à un week end gratuit et festif les 15 et 16 juin. Au programme, ateliers visites guidées, exposition, inauguration d’un nouvel espace…le samedi 15 juin de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. À cette occasion, la Cité de l’Économie dévoilera aussi sa programmation estivale.

Depuis 2019, Citéco a pour mission de rendre les sciences économiques accessibles à tous. À travers différents dispositifs ludiques et pédagogiques, des jeux et des ateliers, le musée accueille les visiteurs à partir de 6 ans.

À l’occasion des 5 ans de Citéco, le parcours permanent du musée se (re)découvre grâce à toute une programmation de visites guidées et d’ateliers : L’histoire de l’hôtel Gaillard et mes premiers pas en économie à partir de 6 ans, Zoom sur l’actu et visite en réalité mixte, à partir de 14 ans. Des médiations flash de 20 minutes, sont proposées aussi au cœur du parcours permanent, ainsi qu’un jeu participatif Ecogame d’une durée de 20 minutes.

Un nouvel espace est inauguré : Citéco met à disposition du public un nouvel espace au cœur de l’exposition permanente, le Kiosque. Cet espace propose une sélection de ressources- vidéos, articles, ouvrages- en libre consultation pour aider les visiteurs à mieux comprendre les enjeux de 5 thèmes emblématiques de l’actualité économique : L’inflation et le pouvoir d’achat, Les crypto-actifs, La politique agricole commune, L’impact économique de la guerre en Ukraine, La place de l’intelligence artificielle dans l’économie.

Lors de ce week end de fête il sera possible aussi de découvrir dans la mythique salle des coffres, l’exposition « Monnaie-portraits du monde », un accrochage photographique de Philippe Assalit. Dans cette série de portraits, l’artiste, par la technique du collage, superpose aux visages de ses modèles, des détails de billets de leur pays d’origine et fait naître ainsi un nouveau visage, une exposition pensée pour entrer en résonnance avec les nombreux billets historiques exposés dans ce lieu emblématique.

Les visiteurs pourront prendre connaissance également, du programme des activités de l’été, du 6 juillet au 25 août 2024.

Au programme : visites guidées, Premiers pas en économie, l’Histoire de l’hôtel Gaillard, visite-atelier Fabrique ton billet !, visite en réalité mixte Voyage dans le temps. Des médiations flash sont également prévues dans le parcours permanent.

Béatrice Flammang

Le week end du 15 et 16 juin 2024

La Cité de l’économie