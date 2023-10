Histoire : De l’ennui jaillit la séquence

“C’est d’un échec qu’est né mon désir de créer quelque chose de ludique pour mes classes de 2nde professionnelle. Il y a deux ans, lorsque j’ai fait l’introduction du premier thème d’histoire : L’expansion du monde connu, la réaction des élèves n’était pas celle que j’attendais. Les élèves soufflaient, bavardaient et ne faisaient pas le travail. En faisant à nouveau chez moi le travail demandé aux élèves durant cette séance, le constat était sans appel : on s’ennuie. Des cartes, des cartes, des cartes. Ce n’était pas varié, pas assez concret”. Quentin Torres-Rebours, professeur au lycée professionnel D Papin de La Courneuve (93) se lance dans la réalisation d’un jeu vidéo sur le voyage de C Colomb. Les élèves naviguent dans le jeu et tiennent un journal de bord.

Sur le site de Créteil