Une banque de problèmes du CP au CM2

M@ths en-vie propose un nouvel outil à destination des classes de CP au CM2. Il s’agit d’un rituel de problèmes pour la classe. Après avoir paramétré votre zone de vacances et le ou les niveaux de votre classe, la plateforme propose un problème par jour et par niveau à projeter aux élèves. Le choix des problèmes se fait au regard d’une programmation/progression sur l’année et d’une typologie de problèmes. À chaque période, un nouveau type de problème est donc concerné – l’affichage du type est possible – avec parfois, une graduation durant la période. Si le problème tiré au sort ne vous convenait pas – contexte trop compliqué pour vos élèves, nombres trop grands…, un nouveau tirage dans le même type de problème peut alors être effectué. A noter que l’utilisation de ce rituel doit se faire en complément d’un enseignement explicite et structuré de la résolution de problèmes.

Les problèmes sont issus d’une banque collaborative forte de plus de 2700 énoncés à ce jour. Chacun peut d’ailleurs y contribuer et soumettre ses propres problèmes afin de participer à ce commun numérique, mis gratuitement à disposition de tous.

Pour en savoir plus, c’est par ici

Pour accéder à la banque de problèmes directement, c’est ici