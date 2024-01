Le site Deutsch für Schulen est une ressource du CNED en accès libre.

On y trouve des ressources pour enseigner l’allemand à l’école primaire sur plusieurs thématiques avec des activités courtes et variées: le quotidien, les animaux, la météo, les sciences, les parties du corps, les couleurs etc. Il y a trois degrés de difficultés.

Les ressources sont à retrouver là.