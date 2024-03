Un·e diététicien·ne dans votre classe pour bien choisir son petit déjeuner !

Votre école participe au programme « Fruits et Légumes à l’école » ? *

Financé par l’Union européenne, « Fruits et Légumes à l’école » soutient la distribution de fruits et légumes frais aux élèves. Cette distribution doit être accompagnée de mesures éducatives pendant le temps scolaire afin de sensibiliser les enfants à un comportement alimentaire plus sain et d’améliorer leurs connaissances sur les produits et les filières agricoles et agroalimentaires.

En complément des enseignements à l’alimentation déjà en place dans les programmes scolaires, la venue d’un·e diététicien·ne est proposée gratuitement dans le cadre du Programme « Fruits et Légumes à l’école », dans votre classe pour sensibiliser à l’importance du petit déjeuner ! En partant des habitudes alimentaires individuelles des enfants et des aliments disponibles chez eux, l’animation les aide à faire des choix plus favorables pour leur santé.

Élaborée avec Réseau Canopé, cette séance d’1h s’intègre aux enseignements du programme scolaire des élèves du CP au CM2 et doit être préparée avec l’enseignant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page détaillant les animations en milieu scolaire

* Pour vérifier que votre école participe effectivement au programme, demander aux responsables du périscolaire si des distributions dans le cadre du programme ont eu lieu au cours de l’année scolaire. Vérifiez que votre école est agréée en indiquant votre numéro UAI au moment de l’inscription.